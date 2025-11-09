◇秋季高校野球東京大会 決勝 帝京８―４関東第一（2025年11月9日 神宮）

帝京が、関東第一を下して2009年以来16年ぶりの優勝を決めた。来春センバツ重要な選考資料となる今大会で、春夏通じて15年ぶりの甲子園出場を濃厚とし、野球部OBらを歓喜させた。

OBで元日本ハムの杉谷拳士氏（34）は、帝京優勝の瞬間、自身のXに「勝ったぁ〜〜！！！！16年ぶり10回目！！！」と歓喜の投稿。

「両チーム共にナイスファイトです！！ 帝京高校のみなさんおめでとうございます 久しぶりに甲子園でみれると思うと嬉しいなぁ！！ 取材行けますように！！」と連続投稿し、後輩たちナインを称えた。

同じOBでは杉谷の“兄貴分”であるとんねるずの石橋貴明（64）もXで「帝京16年ぶりに秋季大会優勝！！！ 来春甲子園に行けそうです」「復活！！！」「魂！！！」と喜びを投稿した。

石橋は食道がん、咽頭がんで今年4月から芸能活動を休止している。

今季限りでの現役引退を表明している阪神・原口文仁は自身のXで「おめでとう やりました!」と歓喜した。