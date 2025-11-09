マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が8、9日両日に新潟・中越高の球児へ指導を行った。

高校生指導は20年から6年連続。20年智弁和歌山、21年は国学院久我山（東京）、千葉明徳（千葉）、高松商（香川）、22年に新宿（東京）、富士（静岡）、23年の旭川東（北海道）、宮古（沖縄）、24年の大冠（大阪）、岐阜（岐阜）、そして母校の愛工大名電（愛知）を含めると通算12校目となった。

8日は、新潟県長岡市の悠久山球場を訪れた。中越と新潟県5校連合チームとの練習試合を視察するためだ。同球場はイチローさんが、オリックスの入団2年目の1993年6月に野茂英雄（近鉄）からプロ初本塁打を放った球場だった。中越と、糸魚川白嶺、高田商、新井、柏崎常磐、柏崎総合の5校でなる連合チーム（5校で18人）も参加した。

中越と連合チームの試合をバックネット裏から見学。試合後は、一緒にウォーミングアップをし、中越の生徒とキャッチボール。続いて打撃練習を実演した。最後に生徒が走者つきの実戦形式の打撃練習をしているのを見て8日を終えた。

終了後、捕手をしていた選手から「嫌なキャッチャーとは」との質問が出された。イチローさんは「嫌なキャッチャーはモリーナ。ジャイアンツのポージー。2人が嫌なキャッチャーだった。静かにいい仕事をする。キャッチャーは、ばたばたしてほしくない。やたら動くケースがあるじゃない？あれは嫌じゃない。相手として何が嫌かというと、淡々とやること」と語った。

さらに変化球への対応について質問が出ると、「ここで野茂さんからホームランを打ったんだけど、野茂さんのフォークは真っ直ぐを待っていては打てない。フォークを待っていないと。追い込まれたら相手のベストピッチを待つ、というのは野茂さんとの対戦で生まれた。真っ直ぐで待っていて打てないのであれば、変化球を待つ。手が（前に出ないで）残っていれば、真っ直ぐで差し込まれてもファウルにできる。だから、開かない。手が残っていることが大事。真っ直ぐをすてちゃってもいい。そういう訓練をする。試合、実戦形式で、やるしかない」と話した。