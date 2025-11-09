【みやこS】坂井瑠星騎乗 ダブルハートボンドが重賞初制覇…レコードで駆け抜ける

11月9日、京都競馬場で行われた11R・みやこステークス（G3・3歳上オープン・ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の2番人気、ダブルハートボンド（牝4・栗東・大久保龍志）が勝利した。クビ差の2着に7番人気のサイモンザナドゥ（牡5・栗東・小林真也）、3着に3番人気のロードクロンヌ（牡4・栗東・四位洋文）が入った。勝ちタイムは1:47.5のレコードタイム（不良）。

1番人気で松山弘平騎乗、アウトレンジ（牡5・栗東・大久保龍志）は、7着敗退。

【ブリーダーズGC】坂井瑠「勝ち馬の決め手が上でした」ダブルハートボンドは初黒星

4角先頭で押し切る

坂井瑠星騎乗の2番人気、ダブルハートボンドがレコードで嬉しい重賞初制覇を飾った。道中は好位2番手を追走。ハイペースでレースが進む中でも勝負どころでは手応え十分だった。4角先頭から押し切りを図り、ゴール前ではサイモンザナドゥが迫ったものの、先頭を堂々守り抜いた。

ダブルハートボンド 7戦6勝

（牝4・栗東・大久保龍志）

父：キズナ

母：パーシステントリー

母父：Smoke Glacken

馬主：シルクレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ダブルハートボンド 坂井瑠星

2着 サイモンザナドゥ 川田将雅

3着 ロードクロンヌ 横山和生

4着 ラムジェット 三浦皇成

5着 ドゥラエレーデ C.デムーロ

6着 ブライアンセンス 高杉吏麒

7着 アウトレンジ 松山弘平

8着 デルマソトガケ 団野大成

9着 シゲルショウグン 幸英明

10着 ペリエール 佐々木大輔

11着 レヴォントゥレット 西村淳也

12着 ノースブリッジ 岩田康誠

13着 レイナデアルシーラ 田口貫太

14着 エアロロノア 北村友一

競走中止 サンデーファンデー 浜中俊