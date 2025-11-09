11月9日、東京競馬場で行われた11R・アルゼンチン共和国杯（G2・3歳上オープン・ハンデ・芝2500m）は、松本大輝騎乗の9番人気、ミステリーウェイ（せん7・栗東・小林真也）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のスティンガーグラス（牡4・美浦・木村哲也）、3着に3番人気のディマイザキッド（牡4・美浦・清水英克）が入った。勝ちタイムは2:30.2（良）。

2番人気で戸崎圭太騎乗、ホーエリート（牝4・美浦・田島俊明）は、6着敗退。

【福島8R】永島まなみが2Rに次いでV！ミステリーウェイで快勝

4コーナーで引きつけてからもうひと伸び

松本大輝騎乗の9番人気、ミステリーウェイの大逃げが炸裂した。レース前半から大きく後続を突き放した大逃げを展開。しかし、3、4コーナー中間では一旦後続が押し寄せてきており、そのまま馬群に飲まれてしまうかと思われた。しかし、直線に入ると二の脚を発揮して粘りに粘り込んだ。外から後続が迫ってきていたものの、結果的に再び突き放す形となり、鮮やかな逃げ切りV。人馬ともに嬉しい重賞初制覇となった。

ミステリーウェイ 36戦6勝

（せん7・栗東・小林真也）

父：ジャスタウェイ

母：ジプシーハイウェイ

母父：High Chaparral

馬主：社台レースホース

生産者：社台ファーム

【全着順】

1着 ミステリーウェイ 松本大輝

2着 スティンガーグラス C.ルメール

3着 ディマイザキッド 岩田望来

4着 セレシオン 荻野極

5着 シュトルーヴェ 鮫島克駿

6着 ホーエリート 戸崎圭太

7着 マイネルカンパーナ 津村明秀

8着 ボーンディスウェイ 木幡巧也

9着 ニシノレヴナント 野中悠太郎

10着 プラダリア 亀田温心

11着 ボルドグフーシュ 横山武史

12着 ローシャムパーク A.プーシャン

13着 ハギノアルデバラン 原優介

14着 サスツルギ 北村宏司

15着 ワイドエンペラー 藤岡佑介

16着 メイショウブレゲ 石橋脩

17着 ショウナンアデイブ 池添謙一

18着 ギャラクシーナイト 菅原明良