アルゼンチン共和国杯・ミステリーウェイと松本大輝騎手

　11月9日、東京競馬場で行われた11R・アルゼンチン共和国杯（G2・3歳上オープン・ハンデ・芝2500m）は、松本大輝騎乗の9番人気、ミステリーウェイ（せん7・栗東・小林真也）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のスティンガーグラス（牡4・美浦・木村哲也）、3着に3番人気のディマイザキッド（牡4・美浦・清水英克）が入った。勝ちタイムは2:30.2（良）。

　2番人気で戸崎圭太騎乗、ホーエリート（牝4・美浦・田島俊明）は、6着敗退。

4コーナーで引きつけてからもうひと伸び

　松本大輝騎乗の9番人気、ミステリーウェイの大逃げが炸裂した。レース前半から大きく後続を突き放した大逃げを展開。しかし、3、4コーナー中間では一旦後続が押し寄せてきており、そのまま馬群に飲まれてしまうかと思われた。しかし、直線に入ると二の脚を発揮して粘りに粘り込んだ。外から後続が迫ってきていたものの、結果的に再び突き放す形となり、鮮やかな逃げ切りV。人馬ともに嬉しい重賞初制覇となった。

ミステリーウェイ　36戦6勝
（せん7・栗東・小林真也）
父：ジャスタウェイ
母：ジプシーハイウェイ
母父：High Chaparral
馬主：社台レースホース
生産者：社台ファーム

【全着順】
1着　ミステリーウェイ　松本大輝
2着　スティンガーグラス　C.ルメール
3着　ディマイザキッド　岩田望来
4着　セレシオン　荻野極
5着　シュトルーヴェ　鮫島克駿
6着　ホーエリート　戸崎圭太
7着　マイネルカンパーナ　津村明秀
8着　ボーンディスウェイ　木幡巧也
9着　ニシノレヴナント　野中悠太郎
10着　プラダリア　亀田温心
11着　ボルドグフーシュ　横山武史
12着　ローシャムパーク　A.プーシャン
13着　ハギノアルデバラン　原優介
14着　サスツルギ　北村宏司
15着　ワイドエンペラー　藤岡佑介
16着　メイショウブレゲ　石橋脩
17着　ショウナンアデイブ　池添謙一
18着　ギャラクシーナイト　菅原明良