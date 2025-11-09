山本杏奈（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/09】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの山本杏奈が11月8日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿で美しい脚を披露した。

◆＝LOVE山本杏奈、ミニワンピで美脚スラリ


山本は、白のトップスに裾が2段のフリルになった黒のミニワンピースのモノトーンコーディネートを披露。脚を交差して立ち、スラリと伸びた美しい脚を披露した。

◆山本杏奈の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「世界一可愛い」「ファッションリーダー」「綺麗なお姉さん」「お人形さんみたい」「大人っぽくて素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

