「サウナの女神」と呼ばれる女優でタレントの清水みさと（33）が7日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。夫でお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（49）との出会いについて明かした。

高橋とは夫婦そろって芸能界屈指のサウナ―として知られ、そのサウナをきっかけに出会い、22年12月に結婚。16歳差婚でも話題となった。

松岡昌宏は「旦那さまとの出会いはなんだったんですか？」と質問。清水は「出会いは、またまたBS朝日で『サウナを愛でたい』っていう番組がやっているんですよ。それで、岐阜にある大垣サウナっていう老舗のサウナがあって、そこの歴史、夫婦の物語の再現VTRを作るっていうので、私がその奥さん役。NHKの『みいつけた！』っていう子供番組で茂雄さんが“コッシー”の声をやっていて、サボテンの“サボさん”をやっている佐藤（貴史）さんが大垣サウナの物語の旦那さん役をやったんですよ。夫婦役で共演して」と説明。佐藤とは以前、舞台で共演していて「知り合いだった」ということで、高橋も「『みいつけた！』で親友というか、凄い仲良くて」と清水。「佐藤さんが“茂雄ととみさと合いそうだな”とか言って。“なんか性格合いそう”みたいな感じで、たまたま都内に男女一緒にこ入れるサウナができたっていうから“じゃあサウナ行こうよ”って計画してくださって。3人で。初めましてがもうほんと汗だくだったっていう」とサウナでの出会いを明かした。

この話に、松岡は「サウナお見合いですよ。サウナお見合い」と興奮。清水は「お見合いそんなつもりは」と苦笑すると、「博多華丸・大吉」の博多大吉も「あらゆる芸人が言ってきたと思うんですけど、“みいつけた！”ってそういうことか。コッシーがサボさん使って、奥さん見つけた」とイジった。

さらに、大吉は「アプローチ的なものは高橋君から？」と掘り下げると、清水は「そうですね、もうすっごいアタックされて。マメに連絡くれて、気づいたら、はい。ありがたいです」と照れ笑い。

松岡は「それをありがたいって言えるのが凄いですね。います？そんな人」と感心。大吉は「高橋君がちょっと段違いに細かいというか、気遣いやから」と納得していた。