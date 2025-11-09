タレント・清水ミチコ（65）が8日深夜放送のTBS系「人生最高レストラン」に出演。モノマネの原点を語った。

地元の岐阜・飛騨高山にいるころから、自分の部屋に入り鍵をかけると、桃井かおりらのモノマネを自由にやり楽しんでいたという。

「本当の私はこっちじゃないかと思うくらい、なりきって浸ってる」と話し、「私モノマネしたいんじゃないんです、その人になりたいだけなの。もっと純粋なんですよ」と熱弁した。

「モノマネしたい人は似てなきゃいけないんですけど、なりたい人は似てなくてもいい。精神的になってるから」と語り、「ひどいときは私、富士山になったことがあるもん、精神的に。新幹線に乗っててあまりにもきれいだったから」とまさかのレパートリーを告白し、笑わせた。

モノマネで大事にしていることは「自分が緊張しないで一番愉快でいられること。みんなが共感できること。最近の話題、新しいことは入れるようにしてます、政治的なことでもね」と3点挙げた。

「石破（茂）さんもできるんですよね？」と聞く加藤浩次に、「石破さんできないですよ。やったんですけど、あまりに不評でもう終わったネタなんですよ。あの人との関係はもうないんです」と断言し、笑いを誘った。「麻生太郎さんはできるんですけどね」と実践しそっくりぶりをアピールしたが、石破氏のモノマネは微妙で「ムリなんだって、だから」と苦笑いだった。