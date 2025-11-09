【女子ゴルフ】畑岡奈紗「長く感じた3年半だった」優勝インタビュー一問一答
◇女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日 滋賀県 瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）
降雨によるコースコンディション不良のため最終ラウンドは中止。54ホールの短縮競技となり、第3ラウンド終了時点で通算15アンダーで首位に並んだ2人のプレーオフが行われ、畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）が荒木優奈（20＝Sky）を破り、完全優勝で18年以来7年ぶり2度目の大会制覇を果たした。1822年DIOインプラントLAオープン以来3年ぶりの米ツアー7勝目。
優勝インタビューは以下の通り。
――今の気持ちは
「3年半ぶりに優勝できてホッとしています」
――3年ぶりの優勝
「長く感じた3年半だった。サポートしていただいているたくさんの方のおかげで優勝できたと思います」
――雨での中断もあり、プレーオフに
「待ってる時間は本当に長く感じたけど、今自分ができることに集中してやろうってことで、最後パーが取れて良かったです」
――パットを打った時の心境
「長いパットの距離感があってなくて、ずっとショートする傾向にあったので、しっかり打ち切ることは意識してました」
――ボールがカップに入った瞬間は
「ちょっと弱かったなと思ったんですけど、最後転がって入ってくれて本当にホッとしました」
――多くのファンの前で勝った
「この7勝目するまで本当に長かったですけど、こうやって優勝インタビューできるのが凄くうれしい。これからもっと勝てるように頑張っていきたい」
――サポートしてくれたチームへの思い
「母はいつもアメリカに帯同してくれて、1番近くでサポートしてくれてますし、コーチもキャディーもそうですし、たくさんの方に支えられてプレーできてるので、感謝したいです」
――ここからの目標
「プロ転向の時に掲げた目標がメジャー優勝。来年以降で達成したいし、開幕戦に出られるのがうれしい」
――ファンにメッセージ
「雨の中最後まで見守っていただいてありがとうございました。もっと強くなれるように頑張りたい」