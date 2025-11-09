毛穴詰まりもすっきり♡ロゼット『夢みる』の新作クレンジングバームでピールケアを

毛穴の黒ずみや詰まり、ざらつきに悩む女性に朗報です♡ロゼットの人気クレンジングブランド『夢みる』から、毛穴ケアに特化した新作「夢みる クリアブラックモイスチャー［クレンジングバーム］」が登場。黒炭1、吸着クレイ2、AHA*3を配合し、メイク汚れはもちろん角栓までオフして、つるんとしたなめらか肌へ導きます。2025年11月12日(水)よりアインズ＆トルペで先行発売開始です。

黒炭とクレイで叶う、毛穴すっきりピールケア

「夢みる クリアブラックモイスチャー」は、酵素4による角栓ピールケアを実現。黒炭1と吸着クレイ*2が毛穴の奥まで入り込み、汚れや皮脂をすっきり吸着します。

さらにAHA(マンデル酸)*3が古い角質をやさしくケアし、ざらつきのないすべすべ肌へ。

多孔質構造の黒炭が毛穴汚れをしっかりキャッチし、タナクラクレイが余分な皮脂や角栓をオフ。毎日の洗顔タイムをピールケアの時間に変えてくれます。

W洗顔不要♡なめらかクレンジングバームの秘密

肌の上でとろけるように広がるテクスチャーは、独自ブレンドのオイルによるこだわり処方。厚みのあるクッション性で摩擦を軽減し、マッサージするようにやさしく汚れをオフします。

さらに「クリアオフオイル5」を配合し、毛穴の奥の汚れや角栓をしっかり浮かせてオフ。洗い上がりはしっとりなめらかで、つるんとした毛穴レス6肌を叶えます。

W洗顔不要で、まつげエクステOK。毎日忙しい女性にもぴったりです。

肌にやさしいフリー処方と香りで癒しのクレンジングタイムを

パラベン、フェノキシエタノール、エタノール、合成ポリマー、サルフェート、合成着色料、タルクすべてフリー。デリケートな肌の方にも使いやすい低刺激処方です。

香りは、毎日のクレンジングが癒しの時間になるスパイシーフルーツの香り♪専用スパチュラ付きで、衛生的に使えます。

メイク落としもスキンケアもこれひとつで完結できるのが嬉しいポイントです。

夢みる クリアブラックモイスチャー［クレンジングバーム］



希望小売価格：1,980円（税込）

容量：90g

先行発売日：2025年11月12日(水) ※アインズ＆トルペ限定

一般発売日：2026年2月17日(火)

流通：全国のドラッグストア／バラエティショップ(※一部店舗を除く)／ロゼット公式オンラインショップ

*1 炭[清浄成分]

*2 タナクラクレイ[清浄成分]

*3 マンデル酸[整肌成分]

*4 プロテアーゼ、リパーゼ[皮フコンディショニング成分]

*5 ラウリン酸ヘキシル、炭酸ジカプリリル、イソノナン酸イソノニル[皮フ保護成分]

*6 汚れを落とすことによる肌印象

すっきりオフして、なめらかうるおい肌へ♡

黒炭・クレイ・AHAの3ステップケアで毛穴悩みにアプローチしながら、うるおいを守って洗い上げる「夢みる クリアブラックモイスチャー」。

W洗顔不要で時短ケアも叶うから、忙しい日々の中でも肌をいたわりたい女性の強い味方です。毎日のクレンジングが、すっきりリセットタイムに♡

自分の肌がもっと好きになる“夢みる”ようなクレンジング体験を、ぜひ試してみて。