今推されている「男性アーティスト」ランキング！ 2位「Number_i」、では1位は？【2025年調査】
通信カラオケ「JOYSOUND」を展開するエクシングは、JOYSOUNDユーザーを対象に「推し活」についてのアンケート調査を実施。調査は2025年9月19日〜10月13日の期間で実施されました。
本記事では調査の中から、「男性アーティスト部門」部門の推しランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは「Number_i」でした。平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人組で、2024年1月に発表したデビュー曲『GOAT』から大きな注目を集め続けています。
2025年9月には、2ndアルバム『No.供戮鬟螢蝓璽后Ａ換8都市を巡るアリーナツアーを開催中で、今後も目が離せないアーティストといえそうです。
1位に輝いたのは、「Snow Man」でした。
深澤辰哉さん、ラウールさん、渡辺翔太さん、向井康二さん、阿部亮平さん、目黒蓮さん、宮舘涼太さん、佐久間大介さん、岩本照さんからなる9人組グループ。2020年にデビューして以来、歌、ダンス、アクロバット、演技、バラエティーと多方面で活躍しています。
その人気はとどまるところを知らず、2025年には「Snow Man 1st Stadium Live Snow World」を国立競技場、日産スタジアムで開催したことも話題を集めました。
(文:All About ニュース編集部)
【10位までの全ランキング結果を見る】
