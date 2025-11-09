「ずっと身内でしたん」

女優の板谷由夏(50)=福岡県出身=がドラマで共演する俳優との猊徂悗澆燭い2ショット瓩鮓開し、話題になっている。

放送中のドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」(フジテレビ)で内閣総理大臣・桐谷杏子役を演じている板谷。

総理を支える内閣官房副長官・佐生新次郎役の安田顕(51)と並んだオフショットをインスタグラムにアップし「わたしたちってば カップル、夫婦、以外は初めてなんです。たぶん」と紹介。

その上で「今まで様々な作品でずっと身内でしたん笑 今回は総理大臣と内閣官房副長官 ある意味夫婦、みたい？」とつづり、安田とともに猗妙な笑顔瓩鯢發べている。

この投稿にフォロワーからは「うわ~ぁ懐かしい~ラブラブ 今回の絶対零度の関係性は新鮮」「ある意味夫婦かもしれないですね」「なんか、身内だからか⁈ 似て来たような」「久しぶりの共演を見てホタルノヒカリみたくなりました」「やっぱり、しっくりきます」「最強のバディですね」などの声が寄せられている。 安田と板谷は2007年のドラマ「ハケンの品格」(日本テレビ)はじめ多くの作品で共演。12年の映画「ホタルノヒカリ」では夫婦役を演じている。