「深夜の1時から2時の間に来るんです…」

連日、各地で目撃や被害が拡大しているクマ。その脅威がある女優のもとにも及んでいたことがわかり話題になっている。

「ずいぶんとお久しぶりですね。体調は…悪くはなっていないかもしれないけど良くはなってない現状維持って事でいいですかね」と、現在の体調について報告したのは女優の広田レオナ(62)。

広田は2021年に肺がんのため手術を受けていたことを公表。その後は新型コロナウイルスの後遺症や、左足首の骨折、左変形性股関節症など体調不良に苦しんでおり、療養中だった。

また「那須の中で引越したんですけど駅近より森っぽいところで癒されたくて…絶対に熊でまんせんよねと何度も不動産のおばさまに確認したんですけど…管理事務所の方に『去年も出てるんで夜は家から出ないでください』と」忠告されていたことを明かした。

つづけて「夜中にうちのプーズが発狂したのかとおもうくらいに深夜に吠えまくるので、その日はひろむくんもいなかったし…泥棒かもしれないし怖くて怖くて。セブンの懐中電灯で窓から当ててみたんですが暗すぎて何も見えず…しかし何かは確かに窓から3メートルくらいの場所にいるんです。プー達は相変わらず吠えまくり…20分くらいでしたね…寝れませんでした。朝、庭の花壇が大きく潰されていて…これはひょっとして熊かもと思ったので那須塩原の猟友会の友人に来てもらいました…やはり熊でしたね…80センチくらいでしょうと…近くの沢から来たであろう獣道も見つけてくれました」と、自宅にクマが現れたことを愛犬が察知し猗狂したように疔覆┐燭燭瓠⇔塚Р颪陵Э佑僕茲討發蕕辰燭海箸鯤鷙陝

その後もクマは深夜の1時から2時の間にやって来るようになったという。投稿ではクマに押しつぶされたとみられる庭の花壇の様子を捉えた動画も投稿している。

また、投稿では人生初の金髪にしたことも写真を添えて報告。そして9日に自身の監督作「お江戸のキャンディー」の上映とトークイベントに出席することを告知している。 この投稿に「金髪レオナさん素敵すぎます。とても美しくて眼福です…」「少年みたいで素敵」「若返ってるし」「どうぞ危ない目に合いませんように」などのコメントが寄せられている。







