「なんて美しいんだ」「可愛い」スペイン代表の新ユニホームに脚光！ 国旗と国章から着想「ベルギーのユニかと思った」「トレーニングウェアに見える」
スペインサッカー連盟が、2026年に開催される北中米ワールドカップに向けたスペイン代表の新ホームユニホームを発表した。
今回のユニホームは、伝統カラーである赤を基調とし、国旗と国章をイメージした細い黄色のストライプが特徴的なデザイン。襟の後ろには「España」の文字があしらわれ、国の精神を反映している。また同連盟の公式サイトでは次のように紹介された。
「このコレクションは、各国の歴史的なビジュアルアイデンティティと伝統を融合させ、現代的で最先端の美学で再解釈したもの。デザインは、自由なプレースタイルとサッカーへの視点を表現し、史上最大の大会に向けて、あらゆる世代のファンを繋ぐことを目指している」
この新ユニに対してSNS上では、「なんて美しいんだ」「めっちゃかっこいい」「ベルギーのユニかと思った」「チャンピオンにぴったりだ」「トレーニングウェアに見える」「可愛い」といった声が上がっている。
なお、新ユニホームは、現地11月18日に行なわれるW杯欧州予選最終節のトルコ代表戦で初披露される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】話題のスペイン代表ユニも！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
