◆第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月９日、東京競馬場・芝２５００メートル、良）

伝統のハンデ重賞に１８頭が出走し、クリストフ・ルメール騎手が騎乗したハンデ５７キロで１番人気のスティンガーグラス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）はゴール前で差してきたが半馬身届かずの２着だった。

ルメール騎手は２日の天皇賞・秋（マスカレードボール）、土曜の京王杯２歳Ｓ（ダイヤモンドノット）で勝っていたが、開催３日連続のＪＲＡ重賞勝利とはならなかった。同馬は前走の札幌日経賞でオープン（リステッド）初勝利。２０１８年の阪神ＪＦをはじめ、重賞を６勝したダノンファンタジーの半妹にあたる。

１着は松本大輝騎手の手綱で逃げ切った９番人気のミステリーウェイ（セン７歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）で勝ち時計は２分３０秒２。３番人気のディマイザキッド（岩田望来騎手）が３着だった。

ルメール騎手（スティンガーグラス＝２着）「こういうレベルでもすごくいい競馬ができました。少しエンジンがかかるまで時間がかかったけど、ゴールまでよく頑張ってくれました。今日は勝った馬が離れていて、うまく逃げ切られただけに仕方がありませんね」