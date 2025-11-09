音楽プロダクション「BMSG」は9日、公式サイトを通じ、所属アーティストおよびRYOKIこと三山凌輝（26）に対するSNS上の誹謗（ひぼう）中傷について声明を発表。「あらゆる法的措置を講じることも辞さない」と伝えた。

8日、同日付での三山のグループ脱退が同サイトや本人のSNSを通じ発表されていた。

この日、サイトでは「SNS上の権利侵害投稿に対する法的措置の実施について」と題し声明を発表。

「現在、一部のソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）上におきまして、事実と異なる情報に基づく、所属アーティストおよびRYOKIに対する誹謗中傷や、名誉を著しく棄損する投稿が散見されております」とした上で「これらの投稿内容につきましては、公表内容以外の事実や、憶測に基づく事柄は一切ございませんことを、改めて明確にお伝えいたします」と記した。

さらに「弊社といたしましては、表現の自由という前提を理解しつつも、悪意を持って事実に基づかない情報を拡散し、所属アーティストやRYOKIの権利を侵害する行為に対しては、看過できないという判断に至りました」とコメント。

今後については「特に悪質かつ過激な投稿に関しましては、発信者情報開示請求を含む、あらゆる法的措置を講じることも辞さない姿勢で臨んでまいります」と明記した。

「弊社は、夢に向かう全ての才能、夢に向かって進む全ての人々を精神的・身体的にしっかりと守り、安心して活動できる環境を確保することを最優先事項としております」とした上で「引き続き、ファンの皆様が安心して応援していただけるよう、毅然とした対応を取ってまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます」と呼びかけた。