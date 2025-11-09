肉弾戦で奮闘した鹿島DFキム・テヒョン「鹿島に感謝」の韓国代表サバイバル再挑戦へ
[11.8 J1第36節 鹿島 2-1 横浜FC メルスタ]
激しい肉弾戦を制し、4試合ぶりの白星を掴んだ。鹿島アントラーズDFキム・テヒョンはJ1第36節・横浜FC戦で空中戦デュエル勝利「5/7」を記録。屈強なフィジカルを誇るFW櫻川ソロモンとのマッチアップでは、一発目の接触で後れを取っても粘り強く身体をぶつけたり、うまく間合いを取って相手の選択肢を削ったりと奮闘し、セットプレーの1失点に抑える対応を取った。
キム・テヒョンは2022年、蔚山現代からJ2の仙台に加入し、以降Jリーグでプレーしてきた25歳の左利きDF。J1挑戦は昨季の鳥栖時代に続いて2年目だが、今季は首位争いを展開するDF関川郁万の長期離脱に伴って5月から先発に定着すると、相方のDF植田直通、後方を固めるGK早川友基にも助けられながら急成長を続けてきた。
この日も彼らへの信頼感に基づいた果敢な姿勢を継続。「たとえ僕が1対1で負けても鹿島というチームはみんながそれぞれをカバーできるチーム。仲間を信じているので前にも強く行けるし、たとえ味方が負けても自分がカバーする意識がある」。だからこそこの日のパフォーマンスにも「自分一人で完璧に抑えたとは思っていないし、みんなの力で抑えられた」と謙虚に振り返った。
ここまで3試合連続ドローが続いていたが、11月最初の一戦で4試合ぶりの白星。チームは次節・東京V戦で勝利すれば、他会場の結果次第で優勝が決まる可能性があるところまで辿り着いた。
またキム・テヒョンにとって11月は、もう一つの勝負の戦いが控えている。10日から始まる韓国代表の11月シリーズメンバーに選出。今年7月のEAFF E-1選手権で代表デビューを果たし、9月も継続選出されていた一方、10月は招集外となっていたなか、広島に所属するDFキム・ジュソンの負傷もあって復帰を果たした。
キム・テヒョンは「国を背負って戦える代表に選ばれたのはすごく光栄なこと。でもそのチャンスを得られたのは鹿島での活躍があってこそだと思っているので本当に鹿島に感謝しています」と飛躍に導いたクラブに感謝し、「いま自分が持っているパフォーマンスを最大限に出して力を証明していきたい。まずはDFとしての安定感を見せたいし、攻撃ではビルドアップのところで良い影響を与えられたら」と飛躍を誓った。
(取材・文 竹内達也)
