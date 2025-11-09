[11.9 J1第36節](アイスタ)

※15:00開始

主審:荒木友輔

<出場メンバー>

[清水エスパルス]

先発

GK 16 梅田透吾

DF 4 蓮川壮大

DF 14 山原怜音

DF 66 住吉ジェラニレショーン

DF 70 高木践

MF 7 カピシャーバ

MF 19 松崎快

MF 47 嶋本悠大

MF 98 マテウス・ブエノ

FW 23 北川航也

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 沖悠哉

DF 24 キム・ミンテ

DF 28 吉田豊

MF 8 小塚和季

MF 11 中原輝

MF 21 矢島慎也

MF 33 乾貴士

FW 15 千葉寛汰

FW 50 アルフレド・ステファンス

監督

秋葉忠宏

[セレッソ大阪]

先発

GK 1 福井光輝

DF 3 進藤亮佑

DF 16 奥田勇斗

DF 22 高橋仁胡

DF 44 畠中槙之輔

MF 5 喜田陽

MF 11 チアゴ・アンドラーデ

MF 13 中島元彦

MF 48 柴山昌也

MF 55 ヴィトール・ブエノ

FW 9 ラファエル・ハットン

控え

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 2 中村拓海

DF 27 ディオン・クールズ

DF 31 井上黎生人

MF 8 香川真司

MF 10 田中駿汰

MF 19 本間至恩

MF 26 久保瑛史

FW 29 古山兼悟

監督

アーサー・パパス