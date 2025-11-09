清水vsC大阪 スタメン発表
[11.9 J1第36節](アイスタ)
※15:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 14 山原怜音
DF 66 住吉ジェラニレショーン
DF 70 高木践
MF 7 カピシャーバ
MF 19 松崎快
MF 47 嶋本悠大
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 23 北川航也
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 沖悠哉
DF 24 キム・ミンテ
DF 28 吉田豊
MF 8 小塚和季
MF 11 中原輝
MF 21 矢島慎也
MF 33 乾貴士
FW 15 千葉寛汰
FW 50 アルフレド・ステファンス
監督
秋葉忠宏
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 3 進藤亮佑
DF 16 奥田勇斗
DF 22 高橋仁胡
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 13 中島元彦
MF 48 柴山昌也
MF 55 ヴィトール・ブエノ
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 中村拓海
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 19 本間至恩
MF 26 久保瑛史
FW 29 古山兼悟
監督
アーサー・パパス
※15:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 14 山原怜音
DF 66 住吉ジェラニレショーン
DF 70 高木践
MF 7 カピシャーバ
MF 19 松崎快
MF 47 嶋本悠大
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 23 北川航也
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 沖悠哉
DF 24 キム・ミンテ
DF 28 吉田豊
MF 8 小塚和季
MF 21 矢島慎也
MF 33 乾貴士
FW 15 千葉寛汰
FW 50 アルフレド・ステファンス
監督
秋葉忠宏
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 3 進藤亮佑
DF 16 奥田勇斗
DF 22 高橋仁胡
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 13 中島元彦
MF 48 柴山昌也
MF 55 ヴィトール・ブエノ
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 中村拓海
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 19 本間至恩
MF 26 久保瑛史
FW 29 古山兼悟
監督
アーサー・パパス