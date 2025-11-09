冬の乾燥で髪がパサつく季節に。忙しくても“ツヤ髪”が続く【ダヴィネス】３ステップケア
冬の空気が乾いてくると、肌だけでなく“髪の乾燥ダメージ”も深刻に。朝はまとまっていたのに、夕方にはパサつきや広がり、ツヤ不足を感じる人も多いのでは？そこで今回は、美髪ケア歴15年のライターが実際に愛用している【ダヴィネス】の３ステップケアを紹介します。ライン使いできるシリーズなので、乾燥知らずの“うるツヤ髪”をめざしたい人は必見です。
泡で包んで補修！ハリ・コシを取り戻す“スフレケア”
イタリア発のサステナブルブランド【ダヴィネス】。中でも「オイ スフレ」は、ブランド唯一の補修効果を備えたアウトバストリートメントです。
▲ダヴィネス「オイ スフレ」 125ml ￥4,730（税込）
ふんわり泡が髪をやさしく包み込み、内側からダメージを補修。ハリやコシを取り戻し、指どおりなめらかな美髪へ導きます。ドライヤーやアイロンの熱から守るヒートプロテクト効果もあるため、忙しい朝でも手軽にケア可能。ほんのり甘くスパイシーな香りが広がり、ケアするたびに心までほぐしてくれます。
潤いミルクで朝までツヤ続く。乾燥知らずの仕上がりへ
乾燥や静電気で広がりやすい髪には、「オイ ミルク」がおすすめ。スフレで土台を整えた後に重ねることで、潤いとツヤをしっかり閉じ込めます。
▲ダヴィネス「オイ ミルク」 135ml ￥4,730（税込）
スプレータイプでムラなく塗布でき、ブラシでとかすだけの簡単ケア。乾燥によるパサつき髪も、ドライ後にはやわらかくまとまります。乾いた髪にも使えるため、外出前や日中の“うるおいチャージ”にも◎。シリーズ共通のルク果実エキスが、しなやかさと軽やかさをプラスします。
３分集中パックでツヤ髪リセット。時短でうるおいチャージ
「時間はかけたくないけど、しっかりケアしたい」――そんな女性の味方が「クイックフィックス サークル」。赤土とヒアルロン酸を配合した集中マスクで、たった３分のケアでもツヤとうるおいをチャージできます。
▲ダヴィネス「サークルクロニクルズ クイックフィックス サークル」 全６種 50ml 各￥1,650（税込）
シャンプー後に毛先まで揉み込み、傷みが気になる部分は両手でプレスして浸透させるのがコツ。６種類のマスクから、髪の状態や気分に合わせて選べるのも魅力。週末のご褒美ケアにぴったりです。
髪は毎日の積み重ねで変わります。ダヴィネスの３ステップケアなら、乾燥の季節もツヤ・まとまり・しなやかさをキープ。忙しい日々の中でも、触れたくなるような“うるツヤ髪”を育てていきましょう。＜text＆photo：Chami＞
