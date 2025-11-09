怪しさ満点です。彼氏の浮気を疑うべき「態度＆仕草」とは

彼氏の様子を見ていて「なんだか怪しい…」と感じるなら、その予感は間違っていないかも。

そこで今回は、彼氏の浮気を疑うべき「態度＆仕草」を紹介するので、彼氏の様子が当てはまっていないか確認してみましょう。

機嫌良く出かけていく


彼氏が家から出かけるときにあまりに機嫌が良いようだと、少し怪しむべきかも。

特に仕事に出かけるはずなのに妙にテンションが高いなら、仕事を言い訳に他の女性に会いに行く可能性があります。

よほど仕事命な男性は別として、彼氏が仕事に行く前の機嫌やテンションが普段からそんなに高くないタイプなら、出かける直前の彼氏に今日のスケジュールを改めて確認してみましょう。

あなたのそばでスマホを使用しない


浮気中の男性は彼女の前であまりスマホを使用しなくなる傾向があります。

着信があったとき、画面をサッと見えないようにしたり、わざわざ彼女から離れて電話やLINEをするといった行動は怪しさ満点です。

きっと連絡している相手を彼女に知られたくないのでしょうから、「誰と連絡してるの？」とストレートに聞いたり、スマホを操作した直後の男性の表情の変化をチェックしたりしてみましょう。

あなたのスケジュールを詳細に把握しようとする


浮気中の男性の多くは、彼女のスケジュールを詳細に把握しようとするもの。

バッタリ街中で鉢合わせするのを避けようとしたり、彼女が確実に仕事している最中に浮気相手と会おうとしたりしているのでしょう。

「もしかしたら…」と感じる時は、嘘のスケジュールを教えておくのも１つの手です。

もし今回紹介した態度や仕草を確認できたら、問い詰める前に証拠を固めるのが先決。

言い逃れできない状態を作ってから、彼氏のことを問い詰めてみてくださいね。

