Arche、“日常”をテーマにした新曲「Life」リリース決定
Archeが11月19日にニューシングル「Life」をリリースすることが決定した。前作の1stアルバム『sublimited』より、約5ヶ月ぶりのリリースとなる。
今作「Life」は“日常”をテーマに、誰にでも当てはまる苦悩や葛藤に対してありのままの自分で良い、ということを伝えた楽曲。ドラムパターンはヒップホップながらも温かみのあるサウンドが特徴的で、マスタリングはNujabes などを手がける橋本陽英によるものだ。リリックのメッセージ性と馴染みが良いように、大音量で何度聞いても疲れない気持ちの良いサウンドに仕上がっている。
Archeは11月1日に、初のアナログ作品『sublimated』LPを発売したばかり。これまで配信シングルを中心に活動してきたArcheにとって、今回が初のアナログ化となった。
また、初ワンマン以降は＜FM802 MINAMI WHEEL 2025＞をはじめ、全国各地のイベントにも出演。今後のライブ出演も相次いで決定している。
■配信シングル「Life」
2025年11月19日（水）配信スタート
https://lnk.to/Arche_Life
Lyrics: Arche
Music: Arche, SPENSR
Prod. by SPENSR
■1stフルアルバム『sublimated』LP
リリース日：2025年11月1日（土）
価格：4,950円（税込）
収録内容：全8曲
形態：12インチアナログ盤
品番：PCJI-00001
◆収録曲
・SIDE-A
A-1.addicted
A-2.パラサイト
A-3.SIDE-B ※2024.11.27 Release 配信シングル
A-4.you are ※2025.4.2 Release配信シングル / 首都医校・大阪医専・名古屋医専 新CMソング
・SIDE-B
B-1.言い訳 ※2025.1.22 Release 配信シングル
B-2.neon
B-3.2:22
B-4.your words
予約：https://lnk.to/Arche_sublimated_LP
※価格、収録内容共に予告なく変更する事が御座います。
■ライブ情報
■＜misaki misa × Brotherhood pre. pink heaven vol.2＞
日程：2025年11月19日（水）
時間：開場 18:00／開演 18:30
会場：東京・代官山 Space odd
料金：前売り券 3,000円（税込）／当日券 3,500円（税込）※ドリンク代込み
チケット予約：misakimisa.bitfan.id/q/3762
■＜Re. presents「BLOW YOUR MIND」 at ORD.＞
日程：2025年11月28日（金）
時間：【DAY】開場 18:00／開演 18:45 【NIGHT】開場 22:30／開演 23:15
会場：東京・代官山 ORD.
料金：
【ONE DAY（通し券）】前売り券 7,500円（税込）／当日券 8,500円（税込）＋ドリンク代別
【DAY】前売り券 4,500円（税込）／当日券 5,000円（税込）＋ドリンク代別
【NIGHT】前売り券 3,000円（税込）／当日券 3,500円（税込）＋ドリンク代別
チケット予約：https://ticketme.io/event/group/0452abf9-678f-46fc-9eda-980096c43fdd/80729a1e-3c6a-4547-88ab-2e402fe9fe3a
