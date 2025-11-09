「たまの小さなごほうび」がいくつもあると日々は楽しい【毎日が変わる片づけのワザ（270）】
整理整頓や片づけは、少しでも生活を快適にするために避けては通れない課題の１つですが、いざ取り組んでみたところで「なかなか片づかない…」という方は少なくないようです。そこで、整理収納アドバイザーとライフオーガナイザーの資格取得の際に学んだ内容から、仕事や家事、気持ちを片づけるときの基準にしていることを紹介します。
職場の同僚や、友だちと話していると、時々「日々の楽しみは何ですか？」と聞かれることがあります。
たまに飲む、よなよなエール
おそらく、全ての缶ビールのなかで１番好きです。許されることなら毎日飲みたい。でも、ふだん買うビールより60円くらい高いこともあり、たまに飲む「ごほうびビール」にしています。とはいえ、毎日必ずお酒を飲むわけではないし、ビールを飲むときは１本。そう思うと、正直なところ、「べつに、毎回よなよなを買ったっていいんだよな」とも思います。
でもここはあえて、
よなよなエールは、ちょっと頑張った日、仕事がひと段落した日に飲むビール。
と決めました。そうしておくことで、飲める日のうれしさとおいしさが倍くらいになるからです。
ネイルに行く日のパン屋さん
月１回、ネイルサロンへ行きます。前後の予定や時間的に、その前の30分くらいでさっとお昼を食べる必要があるので、この日は、「美味しいパン屋さんでパンとコーヒーを買って（近くのフリースペースで）食べる」と決めています。
これもまた、よなよなエールのような「ちょっとした贅沢」。
わたしも娘も、小麦を摂りすぎると少し体に負担がかかると感じているため、あまりパンを食べることはありません。そのため、食べる時は「贅沢品」としておいしいパン屋さんで買うことにしています。ネイルももちろん楽しみですが、「今日はあのパンを食べよう」と思いながら向かうのもとても楽しみなのです。
やることが終わった！ 日の晩酌
仕事や週末のピラティスなどを終え、家まで自転車で帰る瞬間もまた、とても幸せな時間です。
明日は休み、という金曜日
または
明日も休み、という土曜日
の帰り道。ビールやすぐ食べられるおつまみを手に入れて、「家に帰って、まずはビールだ。そのあとは焼酎ソーダ割でさっぱりいこう」などとほくほくしながら帰路へつきます。実は、この時間が日常生活で一番、幸せーー！ と感じる瞬間かもしれません。仕事の進捗や体調などもありますが、たいてい週１回はこれを味わうことができています。
どれも本当〜に、ささやかなことばかり。でも、ささやかだからこそ、簡単かつ確実に得られる幸せなのだと思います。こういう「小さな喜ばしいこと」をこれからも少しずつ増やしていきたいな、と思っています。＜text：なまけるための片付け／花太郎（整理収納アドバイザー） https://note.com/namake_kataduke＞