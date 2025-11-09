大誤算だった…。男友達と恋人関係になって「後悔した理由」
友達関係の男性と「流れで交際」というケースは少なくありません。
もちろんうまくいくケースもありますが、中には「大誤算だった…」と後悔するケースも。
そこで今回は、男友達と恋人関係になって「後悔した理由」について紹介します。
「好き」という気持ちが恋愛感情ではなかった
男性のことを「好き」と思っていたのは、友達としての好きであって、恋人としての好きではなかったことに気づいて後悔するパターンはよくあります。
友達関係ならOKだったことも、恋人関係になってNGになった
友達関係ならOKだったことも、恋人関係になってNGになったことが理由で後悔するパターンも。
例えば、他の男性との遊んだり連絡を取ったりができなくなったり、２人で一緒に過ごす時間が友達関係だった頃よりも増えたことで自分自身の行動に制約がかかったように感じてしまったりするのです。
今回紹介した内容から生じた違和感が「彼とは友達関係でいた方が良かった」という気持ちになっていく原因。
そして、一旦恋人関係になって別れる選択をしてしまえば、友達関係まで解消しなければいけなくなる可能性が高いので、友達関係から恋人関係にという時こそ慎重な判断が求められることを頭に入れておきましょうね。
