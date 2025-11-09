aespa、東京ドーム＆京セラドーム大阪 各2DAYSのドームツアーをサプライズ発表
現在、日本のアリーナツアー中のaespaが11月8日、国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で行われた公演にて、メンバーのMCで今回のツアーの追加公演として新たに東京、大阪の初ドームツアーの開催を発表した。
アリーナツアーが全公演即日完売したなかでの嬉しいサプライズ発表となった。メンバーの発表を受け、ステージ上のモニターにて日程と会場が映し出さると、国⽴代々⽊競技場第⼀体育館に集まったファンから大きな歓声と拍手が鳴り響いた。＜2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]＞というツアータイトルで2026年4月11,12日に京セラドーム大阪、4月25,26日に東京ドームで開催する。
aespaにとっては2023年、2024年に続く、東京ドーム公演となり、京セラドーム大阪に関しては初の単独公演となる。チケットはファンクラブ先行販売の受付がスタート。
撮影◎田中聖太郎
■＜2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]＞
2026年4月11日（土） 京セラドーム大阪 開場16:30 / 開演 18:30
2026年4月12日（日）京セラドーム大阪 開場14:00 / 開演 16:00
2026年4月25日（土）東京ドーム 開場16:00 / 開演 18:00
2026年4月26日（日）東京ドーム 開場14:00 / 開演 16:00
ファンクラブ最速先行
受付期間：2025年11月8日(土)20:00〜11月24日(月・祝)23:59
チケット料金：全席指定 \14,800(税込)
◾️＜2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN＞
2025年
10月4日（土）[福岡] マリンメッセ福岡 A館
10月5日（日）[福岡] マリンメッセ福岡 A館
10月11日（土）[東京] 有明アリーナ
10月12日（日）[東京] 有明アリーナ
10月18日（土）[愛知] IGアリーナ
10月19日（日）[愛知] IGアリーナ
11月8日（土）[東京] 国⽴代々⽊競技場第⼀体育館
11月9日（日）[東京] 国⽴代々⽊競技場第⼀体育館
11月26日（水）[大阪] 大阪城ホール
11月27日（木）[大阪] 大阪城ホール
◾️6thミニアルバム『Rich Man』
配信：https://aespa.lnk.to/RMDPu
◆トラックリスト
1.Rich Man ＊リード曲
2.Drift
3.Bubble
4.Count On Me
5.Angel #48
6.To The Girls
◆パッケージ形態
・Rich Man - The 6th Mini Album (BURST Ver. Japan Exclusive)
※日本限定ジャケットに日本限定トレカが封入されたBURST Ver.となります。
※ジャケット2種ランダム
・Rich Man - The 6th Mini Album (ENERGY Ver.)
※ジャケット4種ランダム
・Rich Man - The 6th Mini Album (RICH MAN BAG Ver.)
※全2種のうち、１種（A ver）のみ取扱
・Rich Man - The 6th Mini Album (BURST Ver.)
※ジャケット5種ランダム
韓国輸入盤を日本限定特典付きで販売
特設サイト：https://sp.wmg.jp/aespa_RichMan/
