いつの間にか“本気”で惚れていた。男性が「追いかけたくなる女性」とは
なぜかいつも男性に追いかけられる女性、あなたの周りにいませんか？そうやって追いかけられるのには、ちゃんとした“理由”があるんです。そこで今回は、男性が思わず「追いかけたくなる女性」の特徴を紹介します。
自分の時間と価値観を大切にしている
男性が惹かれるのは、他人軸ではなく“自分軸”で生きている女性。YES・NOを自分の価値観で判断し、無理をせず自然体でいられる姿勢に、男性は尊敬と安心感を覚えます。そんな女性からは「対等な関係」が築けそうな雰囲気が伝わり、男性は自然と「彼女のことをもっと知りたい」という気持ちが強くなっていくのです。
前向きで自信のある雰囲気を醸している
前向きで自信がある女性は、決して傲慢ではなく、自分の“長所”をしっかり理解しているもの。そのため、無理に背伸びするようなことなく、どんな場面でも自分らしさを発揮するため、男性は「彼女だと一緒だと自分も前向きになれそう」と感じるようになっていきます。
媚びないし、焦らない
男性は恋愛に振り回されすぎない女性を追いかけたくなるもの。男性に合わせすぎることがなく、連絡の頻度や距離感も自分のペースを持っている女性に男性は心の余裕を感じると同時に、「もっと自分に関心を向けてほしい」と思うようになっていくでしょう。
男性の心をつかむのは“自分を魅せられる”女性。なので、まずは自分の魅力に自信を持つことを意識してみましょう。それだけで、きっと恋のチャンスを引き寄せることができますよ。
