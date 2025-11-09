背中をゆるめて印象激変！姿勢を改善【上半身スッキリ＆若見えが叶う】簡単ストレッチ
年齢を重ねると気になる「猫背」や「上半身のもたつき」。その原因は、背中の筋肉や“胸椎（きょうつい）”と呼ばれる背骨部分のかたまりにあります。これらが硬くなると姿勢が崩れ、首が前に出て老け見えや寸胴感の原因に。そこでおすすめなのが、「背中の筋肉」と「胸椎」を同時にゆるめる簡単ストレッチです。姿勢を整えながら代謝もアップし、上半身スッキリの“若見えボディ”を取り戻せます。
背中が硬いままだと「老け見え体型」に
背中の筋肉や胸椎が硬くなると、肩が前に入り、自然と猫背姿勢に。これにより首が前に出て、顔まわりや二の腕が強調されてしまいます。さらに、姿勢の歪みで呼吸が浅くなり、血流や代謝が低下。結果として、脂肪がつきやすく“上半身が膨張して見える”原因に。
「背中の筋肉」と「胸椎」をゆるめる簡単ストレッチ
（１）手のひらが肩の真下に、ひざが腰の真下にくるように四つん這いになる
（２）背骨を真上に突き上げるようにして、ゆっくりとおへそを見るイメージで背中を丸めて５秒間キープする
（３）ゆっくりあごを上に向けるようにして、肩甲骨を真ん中に寄せて５秒間キープする
▲肩甲骨の間にある胸椎に効いていることを意識しましょう
一連の流れを深く呼吸をしながら５セットを目安に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「上半身を前傾させすぎないこと」、「肩の位置を落とさないこと」の２つがポイント。ぜひ習慣化して姿勢改善＆上半身のスッキリ感UPに役立ててくださいね。＜ストレッチ監修：本間（トレーナー歴５年）＞
