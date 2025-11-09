◇第56回明治神宮野球大会 高校の部（14日〜、神宮球場）

高校野球の秋季東京大会・決勝が9日に行われ、ビッグイニングで試合の主導権を握った帝京が勝利。16年ぶり9回目となる神宮大会の出場を決め、全10校が出そろいました。

この日行われた決勝戦で、2024年夏の甲子園の準優勝校・関東第一と対戦した帝京。両チーム無得点で迎えた3回には、走者一掃タイムリーなどで一挙8得点とし、一気に試合の主導権を握ります。その後は反撃を浴びるも大量リードを守り切り「8-4」で勝利しました。

そんな帝京の神宮大会での初戦の相手は、3年ぶり2回目の出場となった山梨学院。秋季関東大会の決勝では名門・花咲徳栄と対戦すると、6打数5安打3打点の躍動を見せた菰田陽生選手を中心に猛攻で撃破しました。

同じく3年ぶりの出場となったのが、3回目の出場となる四国地区代表・英明高校。その他は4年ぶり、6年ぶり、13年ぶりと久々の出場校が並びます。この期間で最長となったのが、51年ぶり2回目の出場となる中国地区代表の崇徳高校。また北信越地区からの出場となる帝京長岡高校は、今回が初出場となります。