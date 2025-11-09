東京メトロ、小田急、JR東海の3社線を直通

小田急電鉄は2025年11月3日（月・祝）、小田急線の車両が御殿場線へ乗り入れを開始して70周年を迎えたことを記念し、ロマンスカー60000形「MSE」の撮影会を海老名検車区で開催しました。このイベントで、過去に1日しか運転されたことがない「幻の3社直通ロマンスカー」の表示が再現されました。

【画像】これが1日限定で復活した「幻の3社直通ロマンスカー」の列車名です

このイベントは、現行の御殿場線直通特急「ふじさん」で使われている「MSE」を、海老名検車区の検査用線路に留置し、御殿場線にちなんだ愛称を表示するというもの。

撮影後は隣接した場所にある「ロマンスカーミュージアム」に入場し、御殿場線の歴代直通車である3000形「SE」や20000形「RSE」も撮影可能できる粋な企画でした。

当日は、2018年3月17日ダイヤ改正まで御殿場線直通特急で使用されていた列車愛称「あさぎり」のほか、2018年12月2日に1日だけ運行された「メトロあさぎり」の表示が再現されました。

この「メトロあさぎり」は「MSE」の就役10周年を記念し、綾瀬〜御殿場間で運行された団体臨時列車。1日だけの運行にも関わらず、東京メトロと小田急電鉄、JR東海の3社を直通し、車内でも様々なイベントが行われています。

撮影会に集まった鉄道ファンは、1日限定で復活した貴重な瞬間を熱心にカメラに収めていました。