「他の男に渡したくない…！」男性の独占欲をかき立てる“恋愛心理テク”
好きな人から“溺愛されたい”--それは多くの女性にとって永遠の願い。でも、ただ一緒にいるだけでは男性の心を完全に惹きつけるのは難しいもの。そこで今回は、いろんな場面で役立つ男性の独占欲をかき立てる“恋愛心理テク”を紹介します。
特別感で心を独占する
「〇〇君だけ」という言葉、あなたは使っていますか？男性は、自分が“特別な存在”だと実感できる瞬間に強い満足感を覚えます。たとえば、「こんなに安心できるのは〇〇君だけ」「話してると元気になれるのは〇〇君だけ」といったひと言で、あなたの中での特別なポジションを確信するのです。この“唯一無二感”が、男性の独占欲に火をつけます。
頼られている実感を与える
男性の本能を動かす“承認欲求”と“保護欲”。この２つをくすぐるには、「〇〇君がいてくれて助かった」「やっぱり頼りになるなぁ」といった言葉が効果抜群。重たすぎない甘えやお願いは、男性に「彼女の力になりたい」という使命感を抱かせ、愛情がより強くなります。
ライバルの影をチラ見せ
少しだけ“焦り”を感じさせることで、彼の恋心を加速させるテクニックも有効です。「この前、同僚とランチしたんだ」「最近、よく連絡くれる男友達がいて…」そんな何気ない話題に男性は内心ドキッとするはず。他の男性の影をうっすら感じさせることで、「この子は他の誰かに奪われるかもしれない」という本能的な危機感が芽生えるでしょう。
好きな男性の心を独占したいなら、言葉や態度で「特別だよ」と伝える勇気を持つことが大切。ちょっとした駆け引きと素直な甘えを上手に使い分けて、愛情と独占欲を刺激してくださいね。
