ストーリーには反応するのに…。“SNSだけ”絡んでくる男の「脈なしサイン」
ストーリーを上げるたびに必ず反応してくれる。でも、DMから発展するわけでもなく、LINEのやりとりも途絶えたまま。そんな“SNSだけ絡んでくる男性”に、期待してしまったことありませんか？そこで今回は、“SNSだけ”絡んでくる男性の「脈なしサイン」を紹介します。
反応しても「会話が続かない」
ストーリーにスタンプを送ってくれるけれど、こちらが返しても会話が広がらない。このタイプの男性は「つながりだけキープしておきたい」心理が強めです。もし本気なら会話を続ける努力をしますが、脈なし男性は一言リアクションで満足してしまいます。
SNS上だけ“ノリがいい”
コメントではフレンドリーなのに、LINEでは返信が遅い。これは、SNSでは“誰にでも見せる顔”だから。本命女性にはSNSよりも直接のコミュニケーションを大事にするのが男性心理。SNSだけ盛り上がるのは、あくまで“軽いノリ”の延長線です。
ストーリー閲覧が“習慣化”しているだけ
「ストーリーを欠かさず見てくれる＝興味がある」とは限りません。男性の多くはただの“流れ作業”で見ているだけ。あなたの投稿を楽しみにしているというより、「なんとなくチェックしてる」だけでしょう。
SNSで反応してくれると、つい「脈ありかも」と期待してしまうけれど、本気の男性はSNSよりも“リアルな行動”で気持ちを示します。“SNS上だけの優しさ”に惑わされないでくださいね。
🌼なんで本命になれない？ 男性から「都合良く扱われてしまう女性」の特徴