リアーナの恋人エイサップ・ロッキーに近隣トラブル マンションリノベで階下住戸に浸水被害
ラッパーで、リアーナの恋人としても知られるエイサップ・ロッキーが、近隣トラブルで訴訟を起こされた。
【写真】リアーナ＆エイサップ・ロッキー、長男RZAの2歳の誕生日をNYで盛大にお祝い！
Peopleによると、昨年12月にニューヨークのマンションの改修工事を行った際、温水パイプが複数個所破裂し、階下の住戸を浸水させてしまったようだ。被害を受けた住民の1人が、現地時間10月30日にニューヨーク郡裁判所に訴状を提出。浸水は「破壊的」であり、「備品や家具、設備」、私有財産が被害にあうなど、住戸に「甚大な損害」をもたらしたと主張。また、「修理と修復が行われている間、住居が不可能」であったため、「住戸の使用と喜びが失われた」と訴えているそうだ。
訴状によると、訴訟はリノベーション工事を請け負ったADE Pro Painting社とマンションの理事官、エイサップ・ロッキーの代理で実質的所有権を持つタイソン・ビームに対して起こされたもので、部屋の修繕費に加え、被告らの「過失」で破壊された私有財産の修理または交換に対する損害賠償90万ドル（約1.4億円）、修繕工事の間必要となった仮住まいの費用およそ20万ドル（約3000万円）を求めているという。
なお、エイサップ・ロッキーは2019年から交際している歌手のリアーナとの間に、今年9月、第3子にして初の女の子となるロッキ・アイリッシュ・メイヤーズが生まれたばかりだった。
【写真】リアーナ＆エイサップ・ロッキー、長男RZAの2歳の誕生日をNYで盛大にお祝い！
Peopleによると、昨年12月にニューヨークのマンションの改修工事を行った際、温水パイプが複数個所破裂し、階下の住戸を浸水させてしまったようだ。被害を受けた住民の1人が、現地時間10月30日にニューヨーク郡裁判所に訴状を提出。浸水は「破壊的」であり、「備品や家具、設備」、私有財産が被害にあうなど、住戸に「甚大な損害」をもたらしたと主張。また、「修理と修復が行われている間、住居が不可能」であったため、「住戸の使用と喜びが失われた」と訴えているそうだ。
なお、エイサップ・ロッキーは2019年から交際している歌手のリアーナとの間に、今年9月、第3子にして初の女の子となるロッキ・アイリッシュ・メイヤーズが生まれたばかりだった。