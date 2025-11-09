さらっと聞いてみて。彼氏の本気度が分かる「魔法の質問」

写真拡大


あなたは彼氏からどれくらい本気で愛されているか確かめたくないですか？

そこで今回は、彼氏の本気度が分かる「魔法の質問」を紹介します。

「昨日は何してたの？」


ふとした時に彼氏との会話の中で「昨日は何してたの？」と聞いてみましょう。

あなたへの本気度が高ければ、普通に何をしていたか答えてくれるはず。

逆に少しでもその質問に対して「面倒だな」と感じていたり、何かやましいことがあったりする場合は、逆に「なんで？」と質問で返してくるもので、その場合は愛情度が低いもしくは何か隠しごとをしている可能性があります。

「次のデートどこ行く？」


「次のデートどこ行く？」と聞くのもおすすめです。

あなたへの本気度が高いならデートを楽しみにしているはずで、その場で「どこ行こうか？」と相談してきたり、すでに「ここ行こうと思ってたんだけど…」と答えてくれたりするものです。

逆に「その時に決めればいいんじゃない？」とか「任せる」と一見すると冷たい印象の答えが返ってくる場合は本気度が高いとは言えないでしょう。

「将来のこと考えてる？」


本気度を確かめる際は、何気ないタイミングで将来についての質問をしてみるのもおすすめ。

本気度の高い男性であれば、あなたとの将来もイメージしているはずで、たとえ具体的ではないとしても「まずは同棲かな？」「ゆくゆくは結婚？」などの返事がくるでしょう。

そこでもし「その時になってみないと分からない」などの曖昧な返事が来るなら、きっと彼氏は目先のことしか考えていない可能性が高く、本気で愛されているとは言えない可能性があります。

ストレートに「私のことどう思っているの？」と聞いたところで彼氏は「好きだよ」としか男性は答えないものですから、今回紹介した少し遠回しな質問で本音を探ってみてくださいね。

