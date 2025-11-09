鈴木奈々、兄の美人妻を顔出し 2ショット公開に「スタイル抜群」「2人とも可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/11/09】タレントの鈴木奈々が11月8日、自身のInstagramを更新。兄の妻を公開し、反響が寄せられている。
【写真】37歳タレント、兄の美人妻を顔出し
鈴木は「お兄ちゃんのお嫁さんと代官山でお買い物したよー！」とコメント。ロングヘアでミニスカート姿の兄の妻と一緒に試着したという色違いのお揃いのニット姿での2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「2人とも可愛い」「お姉さんスタイル抜群」「仲良し」「かっこいい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
