ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・大倉忠義が９日、編集長を務めるエンターテイメントマガジン「Ｚｅｓｓｅｉ」（ゼッセイ）の創刊を記念した記者会見を都内で行った。ジュニアのＡＣＥｅｓ・深田竜生、関西ジュニアの西村拓哉も出席した。

１０日創刊の本誌は、ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのジュニアを中心に、Ｚ世代のアイドルを“Ｚｅｓｓｅｉ（絶世）”のビジュアルで撮り下ろしている。

大倉は会見で「編集長に就任させていただきました。自分の目線から見ても、（同社に）魅力的な子たちがたくさんいる。（ジュニアたちの魅力を）どうにか紹介できないかと思い、雑誌を創刊をすることになりました」と改めて報告した。

創刊号はＡＣＥｅｓが表紙を飾り、裏表紙は関西ジュニアが務めている。大倉は「東西のジュニアが彩ってくれている。みんな綺麗な顔してんねやなと改めて思いましたね」とジュニアたちのポテンシャルに太鼓判を押した。

ＡＣＥｅｓの深田は、メンバーと米ロサンゼルスで表紙撮影を行い「すっごいうれしかったです。みんなでめちゃくちゃ気合を入れて撮影に臨みました。中面では（なにわ男子の）道枝駿佑君とも撮影させていただいて、すごく光栄でした」と声を弾ませた。

西村は「大倉君にお世話になって８年くらいたっている。中学生の時からカメラに映る一瞬でも、『手の使い方や向きはこっちの方がいいよ』とか細かいこともたくさん教わってきた」と本誌でも“大倉直伝”の被写体としての心得を発揮している様子。大倉は「大人になったなと思いますね。あどけなさも残ってはいるけど、（本誌撮影でも）色気のある表情をしやがったりして…」と後輩の成長を頼もしげに見つめていた。

１０〜３０日まで、本誌創刊を記念した写真展が、東京・ラフォーレミュージアム原宿で開催される。