ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・大倉忠義が９日、都内で編集長を務めるエンターテイメントマガジン「Ｚｅｓｓｅｉ」（ゼッセイ）の創刊を記念した記者会見を行った。ジュニアのＡＣＥｅｓ・深田竜生、関西ジュニアの西村拓哉も出席した。

１０日創刊の本誌は、ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのジュニアを中心に、Ｚ世代のアイドルを“Ｚｅｓｓｅｉ（絶世）”のビジュアルで撮り下ろしている。

大倉は会見で「編集長に就任させていただきました。自分の目線から見ても、（同社に）魅力的な子たちがたくさんいる。（ジュニアたちの魅力を）どうにか世間の皆様に紹介できないかと思い、雑誌を創刊をすることになりました」と改めて報告した。

昨今は雑誌媒体が減少傾向にあるが、大倉は「年代的にアナログの世代。雑誌の発売を楽しみにして、手に取ってわくわくしていたことが自分の中でいい経験として残っているので。さまざまな媒体がありますが、ジュニアの子たちへの愛情は『Ｚｅｓｓｅｉ』のスタッフは負けない」と紙でジュニアの魅力を伝えることへのこだわりをのぞかせた。

一方で、ロケハンや写真のセレクトなど編集全般の業務にも携わり「こんなに大変な作業をされているんだと一冊やってみて感じました。取材態度も改めようと思いました」と笑って告白。刊行頻度については「まだスタッフさんの人数もそんなにいないので毎月は難しいけど、ジュニアのビジュアルや成長の変化もできるだけ追っかけていきたい」と意欲を見せた。