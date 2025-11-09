市川團十郎、着物姿の母との2ショットに反響「お母さんを見つめる團十郎さんの眼差しが素敵」
歌舞伎俳優・市川團十郎（47）が9日、自身のブログを更新。母・堀越希実子さんと後援会に出席する様子を披露した。
【写真】「團十郎さんの眼差しが素敵」市川團十郎と着物姿の母の2ショット
「昨日の後援会の様子」と題し、ブログをアップ。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／12）と3人で並んで立つ姿や食事をする様子など、後援会での親子の写真を披露した。
続けて「母も」と、希実子さんとの写真もアップ。希実子さんは気品あふれる着物姿を披露している。
コメント欄には「お母様ステキ」「お美しいです」「素敵なファミリーですね」「お母さんを見つめる團十郎さんの眼差しが素敵です」など、温かい声が寄せられている。
