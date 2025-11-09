元乃木坂46で女優の山下美月（26）が8日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。マイルールを明かした。

MCの今田耕司（59）が「ルールがすごそうじゃない？ 家とかではどうなんですか？ 家のルールみたいなのあるの？」と聞くと、山下はマイルールについて「全部、ルーティン化されてますね」と答えた。

そして「家、帰ってきて。例えば…荷物置く場所、服脱ぐタイミング、このタイミングでお風呂沸かすとか…全部決まってて。帰ってきて必ず1時間、毎日掃除するんですよ」と明かすと、今田が「1時間！？ 仕事終わって？」と驚き、「撮影で遅くなった時とかは？」と聞いた。すると山下は「絶対しますね。掃除はします」と答えた。

そして「周りから『ストイックだ』とか、『真面目だ』っておっしゃっていただくことが多々あるんですけど。本当にそんなことなくて、めっちゃ恥ずかしいんですよ。自分を自由にするということが一番苦手で。だからいろんなルールを作ったりとか。仕事でうまくいかなかったとしても、自分、今日掃除したし、私生活の部分で頑張れたからいいじゃんみたいな。自分を大事にするためのルーティン」と語った。