【選手権予選】新たに11校が全国へ名乗り！ 東福岡が飯塚との死闘制す、尚志が県５連覇、鹿島学園は宿敵・明秀日立に快勝。日大藤沢、北海、帝京長岡も切符を掴む！
11月９日、第104回全国高校サッカー選手権大会の地区予選が全国各地で開催され、新たに11校が本大会へ名乗りを上げた。
福岡決勝は東福岡と飯塚のライバル対決となった。実力伯仲の攻防戦の均衡が破れたのは前半26分。東福岡は司城が放った直接ＦＫがポストを叩いてこぼれたところを、エースの齊藤がしっかり詰めて先制に成功する。さらに33分、裏へ抜け出した齊藤がふたたび左足で豪快にゴールにねじ込んでリードを広げた。後半10分に飯塚のFW塚本にグラウンダーの鋭いミドルで１点差とされ、猛攻に晒される時間帯もあったが、守備陣の奮闘で凌ぎ切る。最後まで攻めの姿勢を崩さなかった“赤い彗星”が２−１で勝ち切り、２年連続24回目の本大会出場を決めた。
福島では尚志と学法石川がファイナルで激突。拮抗したゲームが繰り広げられるなか、尚志が先手を取る。前半25分、右サイドを単独突破でえぐった臼井のパスに若林がダイレクトで右足を振り抜き、ゴールをこじ開けた。攻勢を強めた尚志は３分後にも阿部が強烈なミドルで２点目。39分には臼井にもゴールが生まれ、一気に畳みかけた。終盤に学法石川に１点を返されたが、後半アディショナルタイムの４点目で突き放して４−１の快勝。５年連続16回目の本大会行きを掴んだ。
新潟決勝は帝京長岡と新潟明訓の顔合わせとなった。前半25分、帝京長岡は左サイドからのクロスに杉本が頭で応えて先制。すると31分にもGKとの競り合いに頭で勝利した樋口が得点を挙げ、リードを２点に広げた。後半４分、左ＣＫから新潟明訓の加藤にダイビングヘッドを決められて１点差となるも、同点弾は許さずに２−１で勝利。２年ぶり11回目の全国切符を手中に収めた。
鹿島学園と明秀日立が鎬を削ったのが茨城決勝だ。攻守両面でがっぷり四つに組んだ両雄。先にゴールを挙げたのは鹿島学園だった。前半17分、ゴール前に上がったクロスに渡部が高打点ヘッドで合わせた。さらに鹿島学園は30分にも内海が追加点を挙げて優位に試合を進めると、後半に入って４分、鹿島学園はロングキックに呼応した渡部が抜け出してチーム３点目をゲット。28分に明秀日立の會田に１点を返されたが、ライバルとの７度目の県決勝を３−１で制した。３年ぶり11回目の全国行きだ。
北海道予選は札幌大谷と北海が雌雄を決した。先制点が生まれたのは前半24分だ。北海はロングスローから野澤がハーフボレー弾でネットを揺らし、道内３冠を狙う札幌大谷にプレッシャーをかける。試合は一進一退のままスコアが動かず、終盤へ突入。最後まで集中力の高い守備を持続させ、攻撃自慢の札幌大谷の猛反撃をかわした北海が１−０で凱歌を上げた。２年ぶり14回目の栄冠だ。
桐光学園と日大藤沢の名門対決となった神奈川決勝は、なかなかビッグチャンスが生まれない白熱のバトルが展開された。試合は０−０の終盤まで推移し、唯一のゴールは後半38分、日大藤沢が奪う。左サイドからのクロスに対し、相手GKとFW有川が競り合い、こぼれたところを有川がしっかり蹴り込んだ。１−０で接戦をモノにした日大藤沢が２年ぶり８回目の本大会出場を決めている。
そのほかの予選会場では、金沢学院大附（石川）、奈良育英（奈良）、神戸弘陵（兵庫）、新田（愛媛）、九州文化学園（長崎）がそれぞれファイナルを制した。
［11月９日の予選決勝結果］
北海道：北海 1-0 札幌大谷
福 島：尚志 4-1 学法石川
茨 城：鹿島学園 3-1 明秀日立
神奈川：日大藤沢 1-0 桐光学園
新 潟：帝京長岡 2-1 新潟明訓
石 川：金沢学院大附 1-0 鵬学園
兵 庫：神戸弘陵 2-1 三田学園
奈 良：奈良育英 4-2 山辺
愛 媛：新田 3-2 帝京五
福 岡：東福岡 2-1 飯塚
長 崎：九州文化学園 3-0 創成館
11月９日終了時点で本大会出場を決めているのは32校。今週末の15日・16日にさらに15枠が定まり、22日の徳島決勝で全出場校が出揃う予定だ。本大会は今年も12月28日に開幕、１月12日に国立競技場で決勝戦が開催される。
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
