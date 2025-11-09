「本当に綺麗な御御足」福本莉子、ミニスカからレアな美脚を披露！ 「莉子は薔薇より美しい…」
俳優の福本莉子さんは11月6日、自身のInstagramを更新。モデルショットで美脚を披露しました。
【写真】福本莉子のレアな美脚
コメントでは「可愛いし美脚ですね」「本当に綺麗な御御足」「美しい以外の言葉が見つからない」「白薔薇の様に凜としててカワイイ」「可愛すぎてビビる」「莉子は薔薇より美しい…」「白い薔薇の花言葉のとおりに莉子ちゃんに『一目惚れ』しちゃう」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「美しい以外の言葉が見つからない」福本さんは「バラといえば真っ赤を想像しますが、柔らかい色の薔薇も素敵でした」とつづり、4枚の写真を投稿。顔のアップと全身姿の2種類のモデルショットです。3、4枚目の全身ショットでは、ベージュのミニスカートからほっそりとした美しい脚が見えており、目を引きます。サンダルのストラップに差し込まれた白いバラの花が印象的です。
モデルショットやオフショットもたびたび投稿たびたびInstagramでモデルショットやオフショットを投稿している福本さん。10月16日には「TOHOシネマズ幕間映像 シネマチャンネル 最新回は秋らしい衣装になってます！」とつづり、オフショットを公開しました。特に1枚目の、福本さんが大きなポップコーンを持つ姿はとてもかわいらしいです。ファンからは「ポップコーンめっちゃでかくない？！」「ポップコーン大きすぎてお顔が更に小さく見える」などのコメントが寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
