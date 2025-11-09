大阪府民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキング！ 2位「三島郡島本町」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、 大阪府居住の20歳以上の男女6万4184人を対象に「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」という設問を用いて「いい部屋ネット 住み続けたい街（自治体）ランキング2025＜大阪府版＞」として結果を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計しています。
本記事では、大阪府民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキングを紹介します。
2位：三島郡島本町／評点65.3／偏差値71.6三島郡島本町は、大阪市と京都市の中間に位置し、豊かな自然と高い交通利便性を兼ね備えた街です。北摂山系の森林や淀川など、自然の恵みに囲まれながらも、住環境やアクセス性の良さから高く評価されています。
居住者からは「知り合いも多く、安心できる。生活に必要なものが揃っている。自然が多く、親しみもある」「景色と自然がいっぱいで夕焼けの風景など、空気の匂いに癒される」といった声があり、日々の暮らしの中で感じられる“心地よさ”が支持を集めていることが伺えます。
1位：箕面市／評点66.0／偏差値73.5箕面市は大阪府北部に位置し、明治の森箕面国定公園をはじめとする自然豊かな環境と、大阪中心部や空港への良好なアクセスを両立した街です。2024年3月には北大阪急行線の新駅開業により、さらに利便性が向上しました。
「自然豊かな国定公園やイオンモールのような商業施設、市役所、警察や消防、病院、駅、スポーツ施設、ホテル、温泉、レジャー施設、教育機関など必要なものが半径2km圏内に全て揃っており便利」「騒がしくなく、高級感がある。徒歩圏内に便利な施設がある」「住んでいる人達も落ち着いていて、良い人達が多い」といったコメントからも、安心して長く住み続けられる街としての魅力が感じられます。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
綾乃岬
All About・All About ニュースの編集者。神奈川県出身。青山学院大学で英語を専攻し、英語系のサークルにも所属。オールアバウトに新卒で入社した後、主にAll About・All About ニュースでの企画編集を行う。現在はライフスタイル・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。とある男性アイドルのファン歴は10年以上。
(文:綾乃岬)