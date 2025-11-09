マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が8、9日両日に新潟・中越高の球児へ指導を行った。

高校生指導は20年から6年連続。20年智弁和歌山、21年は国学院久我山（東京）、千葉明徳（千葉）、高松商（香川）、22年に新宿（東京）、富士（静岡）、23年の旭川東（北海道）、宮古（沖縄）、24年の大冠（大阪）、岐阜（岐阜）、そして母校の愛工大名電（愛知）を含めると通算12校目となった。

8日は、新潟県長岡市の悠久山球場を訪れた。中越と新潟県5校連合チームとの練習試合を視察するためだ。同球場はイチローさんが、オリックスの入団2年目の1993年6月に野茂英雄（近鉄）からプロ初本塁打を放った球場だった。中越と、糸魚川白嶺、高田商、新井、柏崎常磐、柏崎総合の5校でなる連合チーム（5校で18人）も参加。最初に両チームの生徒を前にあいさつを行った。

イチローさんは「（中越高からの）手紙が1月終わりに届いた。思いが詰まった手紙。2、3年生からの手紙。6、7年、甲子園から遠ざかっていて、この世代で甲子園で優勝を目指したい。予選をずっと見ていました。クーパーズタウンでも、みんなの試合を見ていた。甲子園もずっと見ていました。全国制覇を目指したこの世代、どうだった？ベスト8のチームとの差はどうだった？」と話した。

中越は今夏の新潟大会決勝で新潟産業大付属高を3−2で破り、7年ぶりの本大会出場を決めた。しかし夏の甲子園初戦となった2回戦で関東第一（東東京）に1−6で敗戦、夏の甲子園では1994年以来、31年ぶりの甲子園白星には届かなかった。

中越の野球部員の一人は「（相手は）甲子園を知っているなと思いました。（実際のスコアよりも）もっと点差が開いている感じがしました」と答えると、イチロー氏は「強豪校はゲームの持っていき方を知っている。あっという間に（試合が）終わってしまう。僕もそうだった。2年夏に天理に、あっという間に負けた。この2日間、見させてもらいます。疑問に思ったことをぶつけてほしい。悔いのないように過ごして下さい」と語った。

さらに連合チームには「なかなか難しいよね。モチベーションをどこに持っていくかも分からない。挑んでいく気持ちは大事にして下さい。全国的に増えているんだってね？今の高校野球を象徴している、とも言える。初めて交流するので、今の現状を知りたい思いもあります」と語った。

その後は中越と連合チームの試合をバックネット裏から見学。試合後は、一緒にウォーミングアップをし、中越の生徒とキャッチボール。続いて打撃練習を実演。最後に生徒が走者つきの実戦形式の打撃練習をしているのを見て、練習終了。練習の合間に生徒の質問に答えていた。

最後に連合チームへ「連合チームはとにかく基本で。キャッチボール、走る、立っている姿勢から。やっぱり野球にしてほしい。しっかりとした絵を描いてほしい。週末しか（練習を）できない。難しいけれど、挑んでいく気持ちで。社会に出ても役立つので。（連合チームと）初めて交流したけれど、チームとして頑張って。焦らず、ゆっくりと、形をつくることが大事」と語りかけた。