鈴木紗理奈「久々ギャルめ」ショット公開「似合ってる」「綺麗で見惚れた」と反響
【モデルプレス＝2025/11/09】タレントの鈴木紗理奈11月8日、自身のInstagramを更新。ギャル風の装いとメイクを公開した。
【写真】48歳美人タレント「綺麗で見惚れた」と話題の“ギャルめ”ショット
鈴木は「久々ギャルめ」とコメントし、オレンジ色のシャギーニットカーディガンにデニムパンツでリップを塗っている写真と、メイク完了後のショットを公開。「舞台稽古の日々から、この週末は番組収録づくしでした」と忙しい毎日を明かし、「ゴルフしたーーーい温泉いきたーーーい とりあえずリオト帰国するまで働いて働いて働いてまいります」と綴った。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ギャル似合ってる」「綺麗で見惚れた」「センス抜群」などと反響が寄せられている。
鈴木は2008年にレゲエユニット・INFINITY16のTELA-Cと結婚し、2010年2月にリオトくんを出産。2013年にTELA-Cとの離婚を発表した。リオトくんは2019年からイギリスに単身留学しており、最近では親子で渡米したことを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】48歳美人タレント「綺麗で見惚れた」と話題の“ギャルめ”ショット
◆鈴木紗理奈「久々ギャルめ」ショット公開
鈴木は「久々ギャルめ」とコメントし、オレンジ色のシャギーニットカーディガンにデニムパンツでリップを塗っている写真と、メイク完了後のショットを公開。「舞台稽古の日々から、この週末は番組収録づくしでした」と忙しい毎日を明かし、「ゴルフしたーーーい温泉いきたーーーい とりあえずリオト帰国するまで働いて働いて働いてまいります」と綴った。
◆鈴木紗理奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ギャル似合ってる」「綺麗で見惚れた」「センス抜群」などと反響が寄せられている。
鈴木は2008年にレゲエユニット・INFINITY16のTELA-Cと結婚し、2010年2月にリオトくんを出産。2013年にTELA-Cとの離婚を発表した。リオトくんは2019年からイギリスに単身留学しており、最近では親子で渡米したことを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】