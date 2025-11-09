“24年ぶり復活”のトヨタ「“レトロ”クルーザー」！ パワフルな「V8」＆超「豪華」内装を採用！ 旧車デザイン×ワイドボディ×極太タイヤの「ド迫力ブロンズモデル」とは

ド迫力ボディと豪華内装のギャップにも驚く！

今年2025年も、米国・ラスベガスで11月4日から7日まで、カスタムカーやアフターパーツの一大イベント「SEMA（セマ）ショー2025」が開催されました。

さまざまなモデルが出展され話題を集めていますが、これまで開催されたSEMAショーでも、同様に世界から注目されたカスタムカーが数多くありました。

【画像】超カッコいい！ これが「トヨタの「レトロクルーザー」です！ 画像で見る（30枚以上）

なかでも、2023年のSEMAショーに出展されたトヨタ「ランドクルーザー」をベースにした「レトロクルーザー」はいまもなお記憶に残る1台です。どのようなカスタムが施されたのでしょうか。

見た目はレトロだけど中身はスゴかった！ トヨタ「レトロクルーザー」

レトロクルーザーは、トヨタの米国部門が出展したカスタムカーです。

これは1999年、1967年製の“レトロ”な「ランドクルーザーワゴン（FJ45）」をベースに、当時最新のランドクルーザー（100系）の内装やエンジンを組み合わた誕生した、豪華で高性能なスペシャルモデルでした。

トヨタは、その後倉庫に眠っていたレトロクルーザーのレストアを敢行。2023年のSEMAショーで再びステージへ登場しました。

レトロクルーザーのパワートレインは、最高出力230馬力を発揮する4.7リッターV型8気筒エンジンと4速ATを搭載。

これにあわせボディはワイド化が図られたほか、専用の足回りなども与えられ、ブロンズのカラーとともにド迫力のスタイルを得ました。

いっぽう内装は、あらゆる装備が100系ランドクルーザーのものに換装されるほか、シート表皮などはコノリーレザーに張り替えられ、非常に豪華な仕立てとしています。

またロールケージも備え、性能アップに耐えうる剛性を高めています。

当時、SEMAショー2023でトヨタブースのカスタムカーをまとめていたマーティ シュワーター氏は、レトロクルーザーについて次のように話しています。

「これはクールなだけでなく、非常に精巧に作られたトラックです。このレトロクルーザーはダートで使用するために作成されました。

古い FJ45の頑丈な外観を備えながらも、2000年代初頭の究極のコンフォートカーであった100系ランドクルーザーの豪華さを備えています」

SEMAショー2023の出展にあたり、摩耗したパーツや老朽化したコンポーネントを交換し、ショックの漏れやホースの腐り、燃料システムの復旧を図るなど、全面的に手が加えられたようです。