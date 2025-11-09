◆ソフトボール ニトリＪＤリーグ（９日、愛知・パロマ瑞穂野球場）

上位チームによるプレーオフ（ＰＯ）第２ステージは降雨のため、１０日に順延となった。午前１０時半開始予定で東地区２位のビックカメラ高崎と同３位のホンダが対戦。午後１時半開始予定で西地区２位の豊田自動織機と、ＰＯ第１ステージ勝者の東地区４位・日立が激突する。

８日の第１ステージでは、日立が西地区３位の伊予銀行と対戦し、３―１で勝って第２ステージに進んだ。

先発右腕の坂本実桜主将が７回、１１４球を投げきり、７奪三振、被安打３の１失点の完投勝利で導いた。ヒロインインタビューでは「私は完璧主義なので、相手にホームランを許してしまったのが悔しい。もっと強くならないといけないと思ったので、次の試合に生かしたい。（ＰＯに残って）たくさんソフトボールができる幸せを味わって進んでいきます」と力強く語った。

打っては４回に５番・笠原朱里三塁手の右越えソロで先制。１―１の６回に伊予銀行の２番手・庄司奈々投手を攻めたて、８番・堀口佳乃一塁手の中前打などで２死満塁の好機をつくると、９番・唐牛彩名外野手が押し出しの死球。これが決勝点となった。続く１番・藤森捺未外野手も四球を選んで３点目を奪った。

１０日の第２ステージで勝ち進んだ２チームは、１５日〜１６日に東京・ジャイアンツスタジアムで行われるダイヤモンドシリーズに進む。同シリーズから東地区１位の戸田中央、西地区１位のトヨタが参戦し、準決勝で第２ステージ勝者とそれぞれ激突する。