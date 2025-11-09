◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック 最終日（９日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

２０歳ルーキーの荒木優奈（Ｓｋｙ）は米ツアー初優勝を逃し、２位に終わった。畑岡奈紗（アビームコンサルティング）とのプレーオフ（ＰＯ）で敗れた。

最終ラウンドは降雨によるコースコンディション不良のため競技中止。競技は５４ホールに短縮され、第３Ｒ終了時に１５アンダーの首位で並んだ２人のプレーオフ（ＰＯ）に突入した。

雨が降りしきる中、１８番パー５をパー３（実測１２９ヤード）に変更して実施。荒木はＰＯ１ホール目で第１打をグリーン奥に外し、２メートルのパーパットを外してボギー。パーで終えた畑岡に敗れた。ルーキーでは初となる米ツアー初優勝と、９月のゴルフ５レディス以来となる今季２勝目はならなかった。

荒木はＰＯのティーショットについて「いい感じに打てたと思ったけど、（思ったより）飛んじゃった。何で飛んだかは分からない」。中断から３時間半以上たってＰＯに突入したが「時間の使い方が分からなかったし、最後は緊張しすぎて手の感覚がなかった。強く打てなかったのが悔しい」と悔し涙を流した。

最終日は最終組でプレー。「５ホールまでしか最終組のプレーはなかったけど、雰囲気は感じられたし、楽しかった。最初の３日のプレーは私の中でも一番いいプレーができたので、この４日間はすごく良かったと思う。今日も２番でボギーを打ってから４番でバーディーを取れたので、内容は良かった」と振り返った。