お笑い芸人・レイザーラモンRGさんが自身のインスタグラムを更新。

「激レア車」と一緒に写ったショットを公開しました。



【写真を見る】【 レイザーラモンRG 】 「本物vespa T5♡」「激レア車ゆえすぐに売約済みになってましたがお写真だけ撮らせていただきました♡」





レイザーラモンRGさんは「本物vespa T5♡」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、２台のバイクの中央に立つ、レイザーラモンRGさんの姿が見て取れます。







続けて「vespaのことでお世話になってる museo_vespa_giappone さんから『ジャングルスクーターズにT5が入荷しました！滅多に出ません！』との連絡があり駆けつけるとまだまだキレイな本物T5が…。」と、記しました。



そして「激レア車ゆえすぐに売約済みになってましたがお写真だけ撮らせていただきました♡」と、綴っています。





「バイク好き芸人」として知られる、レイザーラモンＲＧさんは、日々ＳＮＳを更新。

自身のバイクライフについて綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】