タレント上沼恵美子（70）が9日、大阪・吹田の万博記念公園で行われた「2025ABCラジオまつり」で、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」のスペシャルステージに登場した。

会場付近は朝から雨。上沼が登場する正午には横殴りの雨が降り、共演のシャンプーハットてつじが「イルカショーでもこんなぬれません」とぼやくほど。上沼も「この雨の中、大変ですね。こんな雨になると思わなかったわ。寒いでしょう？ 大丈夫？」とファンを気遣った。

雨の中駆けつけたファンの前で「大阪ラブレター」「人生泣き笑い」「大阪ラプソディー」の3曲を披露し、「私って歌、上手やわ〜」と自画自賛した。

人生泣き笑いは、4日の「第25回わが心の大阪メロディー」でも披露しており、「次の日に、アマゾンで1位になったの。NHKも喜んでくれた」とご満悦だった。

MCではてつじ、ABCの北村真平アナウンサーと軽快なトークを披露。「歌はいい。歌手になりたかったけど無理でした。16歳の時にお姉ちゃんと漫才をしに行って、歌を歌っているのを見てくれた北島三郎さんが『誰だ？ 歌ってるのは？』って言ってくれた。『下手な漫才は止めて、東京へいらっしゃい。どっちが歌っている？ 妹？ 東京に来なさい』って。あの時のお姉ちゃんの顔。忘れられへん。スペインの闘牛でやられるときの牛の顔と一緒やった」と、姉・芦川百々子さんをネタに笑いを誘っていた。