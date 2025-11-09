＜図々しい友人にイラッ＞恒例の食事会！マイペースな友人の反応が遅すぎて…イライラ【第1話まんが】
私（サエ、38歳）は大学進学を機に上京し、そのまま就職しました。結婚、出産した今も東京在住です。私には高校時代から付き合い続けている友人が3人います。シオリ（38歳）は地元に残り、ナオコ（38歳）は地元の隣県、トワ（38歳）は首都圏とバラバラに暮らしていますが、毎年夏の帰省時に会うのが恒例です。会うのは年に1回ですが、お互いのSNSを見たり、気軽に連絡し合ったりするので、この関係がずっと続けばいいなと思っています。
トワは出会った頃からマイペースな子で、一時期は「不思議ちゃん」と呼ばれていました。こうしたやりとりでは、いつも既読スルーをするか、返信が遅いのです。毎年夏に会うのが恒例とはいえ、トワには何度かドタキャンもされています。
結局トワから応答はないまま。私たち3人だけの都合で日にちを決め、お店の予約まで完了しました。「当日楽しみだね〜！」と盛り上がっていたところに4人のグループトークのほうにトワからメッセージがありました。「17日なら参加できそう」
私は大学進学を機に上京し、現在も東京に住んでいます。今でも高校時代から仲のいい友人シオリ、ナオコ、トワとは毎年夏の帰省時に会っています。今年も夏の帰省に合わせて4人で集まる話を進めましたが、トワはずっと既読スルーしたまま。最終的に私、シオリ、ナオコの3人で16日に決定し、お店の予約も済ませました。
しかし突然、トワが「17日なら参加できそう」と言ってきたのです。謝罪もなく、あまりにも遅いタイミングでの連絡に、私は強い苛立ちを覚えました。
シオリとナオコも反応がないままで、私はどのように返事をすればよいのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
トワは出会った頃からマイペースな子で、一時期は「不思議ちゃん」と呼ばれていました。こうしたやりとりでは、いつも既読スルーをするか、返信が遅いのです。毎年夏に会うのが恒例とはいえ、トワには何度かドタキャンもされています。
結局トワから応答はないまま。私たち3人だけの都合で日にちを決め、お店の予約まで完了しました。「当日楽しみだね〜！」と盛り上がっていたところに4人のグループトークのほうにトワからメッセージがありました。「17日なら参加できそう」
私は大学進学を機に上京し、現在も東京に住んでいます。今でも高校時代から仲のいい友人シオリ、ナオコ、トワとは毎年夏の帰省時に会っています。今年も夏の帰省に合わせて4人で集まる話を進めましたが、トワはずっと既読スルーしたまま。最終的に私、シオリ、ナオコの3人で16日に決定し、お店の予約も済ませました。
しかし突然、トワが「17日なら参加できそう」と言ってきたのです。謝罪もなく、あまりにも遅いタイミングでの連絡に、私は強い苛立ちを覚えました。
シオリとナオコも反応がないままで、私はどのように返事をすればよいのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙