畑岡奈紗が涙の3年ぶり米7勝目 荒木優奈とのプレーオフ制す「すごくホッとしています」
＜TOTOジャパンクラシック 最終日◇9日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞悪天候で中止となった日米共催大会の最終ラウンド。第3ラウンド終了時点で首位に立った畑岡奈紗と荒木優奈がプレーオフを行い、1ホール目でパーをセーブした畑岡に軍配が上がった。
【写真】グリーンに水たまりができました
延長戦の舞台は130ヤードのパー3に設定された18番（130ヤード）。畑岡のティショットはグリーン右に着弾し、バーディパットは約1.5メートルオーバーした。荒木はボギー。それを受けて、畑岡が返しのパーパットをねじ込んで勝負あり。涙を流しながら優勝の喜びをかみしめた。優勝インタビューでは「すごくホッとしています。本当に長く感じた3年半だったんですけど、サポートしていただている方々のおかげで優勝できました」と笑顔を見せた。「この雨の中、最後まで見守っていただいて、ありがとうございました。もっと強くなれるように頑張ります」と、ファンへさらなる活躍を誓った。荒木は日本ツアールーキーとして史上初の大会制覇がかかっていたが、目前で涙をのんだ。トータル14アンダー・3位に2週連続優勝がかかった山下美夢有。トータル12アンダー・4位に佐久間朱莉、トータル11アンダー・5位には鈴木愛が入った。古江彩佳、岩井千怜、馬場咲希はトータル7アンダー・10位タイ。昨年覇者の竹田麗央、勝みなみはトータル6アンダー・21位タイ、岩井明愛と吉田優利はトータル5アンダー・27位タイだった。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2224万円）。優勝した畑岡は31万5000ドル（約4836万円）を獲得した。
