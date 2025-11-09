＜速報＞畑岡奈紗と荒木優奈のプレーオフ開始 18番での“パー3”決戦
＜TOTOジャパンクラシック 最終日◇9日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会の最終ラウンドは悪天候によるコースコンディション不良の影響で、午後0時58分に中止が決定。これにより54ホールの短縮競技となった。
【写真】グリーンに水たまりができました
第3ラウンド終了時点で首位に並んだのは、畑岡奈紗と日本ツアールーキーの荒木優奈。午後2時30分から優勝を決めるプレーオフがスタートした。使用ホールは18番パー5。特設ティを設置し、パー3（130ヤード）の設定で争われる。畑岡は3年ぶりの米ツアー7勝目を狙う。対する荒木は日本ツアー2勝目、米ツアー初勝利がかかる。トータル14アンダー・3位に2週連続優勝がかかる山下美夢有。トータル12アンダー・4位に佐久間朱莉、トータル11アンダー・5位には鈴木愛が入った。古江彩佳、岩井千怜、馬場咲希はトータル7アンダー・10位タイ。昨年覇者の竹田麗央、勝みなみはトータル6アンダー・21位タイ、岩井明愛と吉田優利はトータル5アンダー・27位タイだった。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2224万円）。優勝者には31万5000ドル（約4836万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
TOTOジャパンクラシック リーダーボード
顔と名前で覚えよう！ 女子プロテスト合格者一覧
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
山下美夢有の愛用アイアン ヒール側が凹んでいるのはなぜ？≪写真≫
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕
【写真】グリーンに水たまりができました
第3ラウンド終了時点で首位に並んだのは、畑岡奈紗と日本ツアールーキーの荒木優奈。午後2時30分から優勝を決めるプレーオフがスタートした。使用ホールは18番パー5。特設ティを設置し、パー3（130ヤード）の設定で争われる。畑岡は3年ぶりの米ツアー7勝目を狙う。対する荒木は日本ツアー2勝目、米ツアー初勝利がかかる。トータル14アンダー・3位に2週連続優勝がかかる山下美夢有。トータル12アンダー・4位に佐久間朱莉、トータル11アンダー・5位には鈴木愛が入った。古江彩佳、岩井千怜、馬場咲希はトータル7アンダー・10位タイ。昨年覇者の竹田麗央、勝みなみはトータル6アンダー・21位タイ、岩井明愛と吉田優利はトータル5アンダー・27位タイだった。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2224万円）。優勝者には31万5000ドル（約4836万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
TOTOジャパンクラシック リーダーボード
顔と名前で覚えよう！ 女子プロテスト合格者一覧
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
山下美夢有の愛用アイアン ヒール側が凹んでいるのはなぜ？≪写真≫
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕