１１月９日の東京９Ｒ・オキザリス賞（２歳１勝クラス、ダート１４００メートル＝１５頭立て、サノノアルペンが競走除外）は、１番人気のサトノボヤージュ（牡、美浦・田中博康厩舎、父イントゥミスチーフ）が、人気に応えて２連勝を飾った。０５年１０月８日のユーワハリケーンが持つ２歳コースレコードに０秒１差に迫って、勝ち時計は１分２３秒２（稍重）。

外の１４番枠からスタートを決めて、好位６番手で運んだ。エコロレーヴが軽快に逃げた流れのなか、スムーズに直線を向くと満を持してスパート。逃げ込みを図るエコロレーヴを残り２００メートル付近でかわすと、最後は２着のマジッククッキーに５馬身差をつける圧勝だった。

初コンビだった岩田望来騎手は「走る馬だと分かっていましたし、あとは今後どういうふうに気をつけていくか（田中博）先生と話をしましたが、本当に上手に競馬をしてくれましたし、素質の高さを見せてくれた一戦だと思います。これから距離も延ばしていくと思いますし、それに対応できる馬だと思います」と、能力の高さにうなった。